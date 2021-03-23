Çin'deki enerji santraline teknoloji desteği
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Çin'deki enerji santraline teknoloji desteği

23.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:42
Çin'deki enerji santraline teknoloji desteği

Siemens Energy, Shenzhen Energy ile stratejik işbirliğini sürdürüyor.

Siemens Energy, Shenzhen Energy ile stratejik işbirliğini sürdürüyor. Şirket, Çin'de tedariki devam eden F sınıfı kombine çevrim projesi için dünya standartlarında performans gösteren ürünleriyle projeye destek vermeye devam ediyor.

Siemens Energy, Çin'deki Shenzhen Energy şirketinin Fengda Enerji Santrali Doğal Gaz Enerji Üretimi Genişletme projesinin ikinci aşaması için F sınıfı gaz türbini ada ekipmanı için bir anlaşma sağladı. Şirket proje için iki adet 460 megavat (MW) F sınıfı gaz türbini ada ekipmanı sunacak. Bu gelişme, 2019 yılında başlayan stratejik ortaklığın önemli bir adımı olarak görülüyor.

Proje kapsamında Siemens Energy, iki set SGT5- 4000F gaz türbini, buhar türbinleri, jeneratör ve yardımcı ekipman sağlayacak. Guangdong bölgesinde bulunan projenin 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tamamlandığında yıllık enerji üretim kapasitesinin 2,7 milyar kWh'yi aşması bekleniyor. Projeyle Guangdong bölgesinin hızla artan enerji ihtiyacı karşılanırken bölgenin güç kaynağı sisteminin güvenli ve istikrarlı çalışması desteklenecek. Bu projeyle ayrıca karbondioksit ve nitrojen oksit emisyonlarının da önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Siemens Energy, Enerji Üretimi Bölümü'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Karim Amin, bölgedeki enerji üretiminin karbondan arındırılmasına katkı sunan ortaklıkları için memnuniyetlerini belirtirken "Yenilik, güvenlik ve güvenilirliğe odaklanan iş birliği ruhuyla çalışıyoruz. Çin'in düşük karbonlu geleceğe giden yolunu sektördeki uzmanlığımız ve işbirliğimizle birlikte inşa edebiliriz" dedi.

Shenzhen Energy Başkanı Xiong Peijin ise enerji şirketi ile temiz enerji alanında yürüttükleri çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Guangdong Eyaleti ve GBA için temiz enerji yüzdesini artırmak için, bölgede güvenli, verimli ve düşük karbonlu bir enerji tedarik sistemi oluşturulmasına yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, iki şirket Aralık 2019'da kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalamıştı. Anlaşma uyarınca taraflar ortaklaşa enerji inşa edecek laboratuvarlar, enerji teknolojisi araştırma ve geliştirme, temiz enerji çözümleri akıllı enerji, dijitalleşme ve yeşil hidrojen enerjisi alanlarındaki iş birliklerini sürdürüyor. Siemens Energy Ocak 2021'de Shenzhen İnovasyon Merkezi'ni kurduktan sonra iki şirket teknoloji ve sanayileşme alanındaki iş birliklerini sürekli hale getirecek anlaşmayı imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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