Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

29.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:56
Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'deki koronavirüs salgınının endişe verici düzeyde olması gerekçesiyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, şampiyonanın planlandığı gibi Nanjing'de düzenleneceği ve kesin tarihin alınacak ortak kararın ardından duyurulacağı ifade edildi.

Kaynak: AA
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