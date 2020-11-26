- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü
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- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü

26.11.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:19

- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü Çin'de gerçekleştirilen ve 5 gün süren 2020 Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı, büyük ilgi gördü.

- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü

PEKİN - Çin'de gerçekleştirilen ve 5 gün süren 2020 Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı, büyük ilgi gördü.

2020 Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı, dün Çin'in Shandong eyaletinin doğusundaki Yantai şehrinde başladı. Konferansta dünyanın dört bir yanından binden fazla yeni ürün, tasarım ve teknolojik yenilik sergilendi.

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Üst düzey üretim, havacılık endüstrisi ve AI robotik gibi 14 sektörü içeren 5 günlük etkinliğe ülkenin dört bir yanından yüzlerce teknoloji şirketi ve kurumu katılıyor. Covid-19 salgını nedeniyle etkinliğe 46'dan fazla ülke ve bölgeden bir dizi uluslararası kuruluş uzaktan katıldı.

Altın ödülü kazanmak için 10 finalistin seçildiği 2020 Çin Mükemmel Endüstriyel Tasarım ödülleri için bir tören de düzenlendi. Ödül alan tasarımlar, havacılık endüstrisi, makine ekipmanı ve ulaşım endüstrisi gibi çeşitli alanlardan oldu. Ödüller, yerel endüstriyel tasarımın hızlı gelişimini teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan endüstriyel tasarım alanında Çin'in ulusal düzeydeki tek ödülü. Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı ile birlikte bu iki etkinlik, tasarım endüstrisindeki farklı ülkeler arasındaki iş birliğini teşvik etmek için çeşitli kuruluşlardan uluslararası katılım sağlıyor. Etkinliğin sponsorluğunu Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile Shandong eyalet hükümeti üstlendi.

- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü
- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü
- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü
- Çin'deki Dünya Endüstriyel Tasarım Konferansı büyük ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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