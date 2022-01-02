Çin'deki depremde yaralı sayısı 22'ye yükseldi - Haberler
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Çin'deki depremde yaralı sayısı 22'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 22'ye yükseldi.

Çin'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 22'ye yükseldi.

Çin'in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralanmıştı. Yerel yetkililer, depremde yaralananların sayısının 22'ye yükseldiğini aktararak, bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Depreme kuaförde yakalanan bazı vatandaşların panikle dükkandan kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Çin'deki depremde yaralı sayısı 22'ye yükseldi

Çin'deki depremde yaralı sayısı 22'ye yükseldi

Çin'deki depremde yaralı sayısı 22'ye yükseldi

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