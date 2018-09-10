Çin'deki Bir Kilisenin Tepesindeki Haç, Esrarengiz Bir Şekilde Alev Alıdı

Çin'deki bir kilesinin çatısına konumlandırılmış ahşap bir haç aniden alev almaya başladı. Durumu fark eden insanlar cep telefonlarına sarılıp o anı kaydetti. Esrarengiz olayla ilgili araştırma başladı.

Çin'de sokakta yürüyen insanlar kilisenin önünden geçerken kilisenin çatısındaki ahşap haçın alev aldığını gördü ve anı kaydetti. Haçın nasıl yandığını bilmediğini ifade eden kilise çalışanları, durumun araştırılmasını istedi. Olayla ilgili araştırmalar başlatıldı.