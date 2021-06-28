Çin'deki Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretmeye başladı
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Çin'deki Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretmeye başladı

Çin'deki Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretmeye başladı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Çin'in güneybatısındaki devasa Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretimine geçti.

Çin'in güneybatısındaki devasa Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretimine geçti.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yangzi Nehri'nin bir kolunda yer alan santralin ilk iki bir gigavatlık türbinlerinin üç günlük denemeden sonra resmi olarak faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bayhıtan Hidroelektrik Santrali elektrik üretmeye başlarken, projenin Temmuz 2022'de tamamlanması bekleniyor.

Proje sonunda 16 üniteden oluşacak santral, Yangzi Nehri üzerindeki Üç Boğaz Barajı'ndan sonra ikinci hidroelektrik enerji üretme potansiyeline sahip olacak.

Üç Boğaz Şirketi tarafından 4 yılda inşa edilen Bayhıtan Hidroelektrik Santralinin, 289 metre baraj yüksekliğiyle Çin'in en büyük ve zorlu mühendislik projelerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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