Çin'de zürafalardan daha uzun, nesli tükenmiş bir gergedan türü bulundu
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Çin'de zürafalardan daha uzun, nesli tükenmiş bir gergedan türü bulundu

Çin'de zürafalardan daha uzun, nesli tükenmiş bir gergedan türü bulundu
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi.

Çin'in kuzey batısında fosilleri bulunan bir gergedan türünün, zürafalardan daha uzun olduğu tespit edildi.

BBC'nin haberine göre Çinli araştırmacılar, 2015 yılında Gansu eyaletinde fosilleri bulunup Oligosen dönemde yaşadığı ortaya çıkarılan dev gergedanlara benzer yeni memeli türüne ait bilimsel sonuçları açıkladı.

Başkent Pekin'de Omurgalı Paleontolojisi Enstitüsünden Dr Deng Tao'nun yürüttüğü araştırmada, kalıntıları gün yüzüne çıkarılan türün, yaklaşık 26,5 milyon yıl önce yaşayan "Paraceratherium linxiaense"a ait fosiller olduğu tespit edildi.

Araştırmada, yaklaşık 21 ton ağırlığındaki boynuzsuz memeli türünün, yaklaşık 6 metre boyunda olduğu kaydedildi.

"Paraceratherium linxiaense"nın kafatasına, çenesine ve dişlerine bakıldığında; söz konusu türün, ince bir kafatasına ve kavrayıcı bir burun yapısına sahip olduğu anlaşıldı.

Araştırmanın sonuçları, İletişim Biyolojisi dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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