Çin'de Zincirleme Trafik Kazası: 18 Ölü

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.



Anhui Fuyang Kenti Propaganda Departmanından yapılan açıklamaya göre, "Çuşin otoyolunda gerçekleşen zincirleme kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 11'i ağır 21 kişi yaralandı.



Kazaya görüş mesafesini düşüren sisin neden olduğu belirtilirken kaç aracın kazaya karıştığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.



Kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.