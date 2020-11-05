Çin'de zehirli okla öldürülen köpeklerin yaşadığı vahşet kamerada
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Çin'de zehirli okla öldürülen köpeklerin yaşadığı vahşet kamerada

05.11.2020 16:14 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:23
Çin'de zehirli okla öldürülen köpeklerin yaşadığı vahşet kamerada

Çin'in Shandong bölgesinde 9 evcil hayvanı zehirli okla etkisiz hale getiren iki köpek hırsızı gözalatına alınırken, Çin polisi o anlara ait görüntüleri yayınladı.

Çin'in Shandong bölgesinde 9 evcil hayvanı zehirli okla etkisiz hale getiren iki köpek hırsızı gözalatına alınırken, Çin polisi o anlara ait görüntüleri yayınladı.

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Shandong kentinde iki şüpheli lüks araçla 9 evcil hayvanı zehirli okla etkisiz hale getirerek köpekleri çaldı.Polisten yapılan açıklamada, 22 Ekim'de bir köy sakininin, köpeğinin çalındığı  ihbarını aldıklarını belirtti.Shandong Polis Merkezi yetkilileri, yapılan soruşturma kapsamında söz konusu iki şüphelinin güvenlik kamerası tarafından tespit edildiğini açıkladı.

ZEHİRLEYİP RESTORANLARA SATIYORLAR

Yetkililer, paylaştıkları görüntülerde, şüphelilerden birinin, dışardaki köpeğe zehirli oku fırlattıktan sonra ölmekte olan köpeği araca sürüklediği görüldü. Yetkililer, şüphelilerin lüks araçla köpek avladıklarını bu esnada, zehirli ok kullandıklarını belirtti. Şüphelilerin 20 dakikalık bir kovalamacanın ardından gözaltına alındığını ifade eden yetkililer, " Ölü köpekler bir arazide toplanıp, restoranlara satılıyor" dedi.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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