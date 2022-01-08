Çin'de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı - Haberler
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Çin'de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.

Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenleri şaşırttı.

Robotlar, gündelik hayatımızın bir parçası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çin'in Şanghay kentinde sokakta dolaştırılan robot köpek görenlerin büyük ilgisini çekti. Robot köpeğin, saniyede 4,7 metreye varan bir hızda yürüyebildiği ve tek şarjla 1,5 saatin üzerinde çalışabildiği ifade edildi.

Robot köpeklerin, insanlara eşlik etmelerinin yanı sıra arama ve kurtarma görevlerinde de kullanılabildiği aktarıldı.

(İHA)

Çin'de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı

Çin'de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı

Çin'de yürüyüşe çıkarılan robot köpek görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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