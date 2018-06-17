Çin'de Yürüyen Merdivenlerdeki Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü: 9 Yaralı
Çin'de yürüyen merdivenleri kullanan turistlerin üzerine tavan çöktü. Çökme nedeni belirlenemeyen kazada 9 turist yaralandı.
Çin'de Huayin kentindeki kaza sırasında yürüyen merdivenleri kullanan turistlerin üzerine tavanın çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
ENKAZ ALTINDAKİ TURİSTLER KURTARILMAYA ÇALIŞILDI
Acil servis ekipleri enkaz altında kalan turistler için olay yerinde gelerek kurtarma çalışması başlattı. Yaralı tursitler tedavi için yakındaki hastaneye götürüldü.
OLAY YERİ GİRİŞE KAPATILDI
Yetkililerin olayın nedenini belirlemek için çalışması sürerken soruşturma tamamlanana kadar kazanın meydana geldiği yerin kapalı kalacağı belirtildi.
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