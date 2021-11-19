Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakaları son 3 günde tek haneli rakamlara geriledi

Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve 20 bölgeye yayılan yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları son 3 günde tek haneli rakamlara indi.

Ulusal sağlık Komisyonunda yapılan açıklamada, son 24 saatte yurt içi kaynaklı 8 vakaya rastlandığı bildirildi. Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde 7, Inan eyaletinin Cıngcou şehrinde 1 yerel kaynaklı vaka tespit edildi.

Komisyon dün 6, önceki gün de 8 yerel vakaya rastlandığını bildirmişti. 2 Kasım'da 93'a kadar çıkan yerel vaka sayısı alınan sıkı tedbirlerle son 3 günde tek haneli rakamlara geriledi.

Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 24 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Çin'de ilk kez 17 Ekim'de ortaya çıkan ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar 20 bölgeye yayılmıştı.

Salgın nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Hükümet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 427 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1206 hastanın tedavisi sürüyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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