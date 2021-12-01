Çin'de yurt içi kaynaklı 91 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 91 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların tamamı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde saptandı.

Yurt içi kaynaklı vaka sayısı 2 Kasım'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Bölgede pazardan bu yana tespit edilen vaka sayısı 132'ye yükseldi. Vakaların yüzde 70'inden fazlası Mancouli şehrinde görüldü.

Mancouli'de yaşayanların şehri terk etmesi yasaklandı, kamuya açık bazı yerler geçici süreyle kapatıldı, konteynerde muhafaza edilmeyen ihraç mallarının demir yoluyla nakliyatı durduruldu.

Öte yandan son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 22 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 824 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 868 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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