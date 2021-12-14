Çin'de yurt içi kaynaklı 51 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 51 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 51 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 5, Heilongciang ve Şensi'de birer yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 25 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
İlk Omicron vakası
Dün ülkede ilk kez Kovid-19 Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandığı bildirildi.
Pekin'in güneyindeki Tiencin kentine 9 Aralık'ta yurt dışından gelen hastadan alınan numunenin DNA incelemesinde Omicron varyantı tespit edildi.
Bu arada Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 4'ü yurt içinden 15 vakanın görüldüğü kaydedildi.
Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 856 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1431 hastanın tedavisi sürüyor.
AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri