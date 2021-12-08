Çin'de yurt içi kaynaklı 44 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 44 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 34'üne ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Doğudaki Cıciang eyaletinde 8, kuzeydoğudaki Heilongciang eyaleti ve Şanghay şehrinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 30 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 371 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1133 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlaması ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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