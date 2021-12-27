Çin'de yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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Çin'de yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakası tespit edildi
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

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Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 162 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 152'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Eyalet merkezi Şian'da 150, kuzeybatısındaki Şianyang şehrinde 1 ve doğusundaki Veynan şehrinde 1 yerel vaka tespit edildi. Ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 7, doğudaki Cıciang, batıdaki Siçuan ve güneydeki Guangdong eyaletlerinde 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 38 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, tamamı yurt dışından 27 vakanın görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

13 milyonluk kent karantinaya alınmıştı

Şian'da yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri tespit edilen vaka sayısı 635'e ulaştı.

Kentte 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Üçüncü tur toplu testlerin yapıldığı 13 milyon nüfuslu şehirde, önceki gün de 155 yerel vaka tespit edilmişti. Vakaların, Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasın, bugüne dek 101 bin 277 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 158 hastanın tedavisi sürüyor.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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