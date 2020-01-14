Çin'de yoldaki göçüğe otobüs düştü: 6 ölü, 16 yaralı
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Çin'de yoldaki göçüğe otobüs düştü: 6 ölü, 16 yaralı

Çin'in Çinghay eyaletinde bir yolda meydana gelen göçüğe otobüsün düşmesi nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

14.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:16
Çin'de yoldaki göçüğe otobüs düştü: 6 ölü, 16 yaralı

Çin'in Çinghay eyaletinde bir yolda meydana gelen göçüğe otobüsün düşmesi nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinghay eyaletine bağlı Şining kentinin Nandacie Sokağı'nda göçük meydana geldi.

Yolu kullanan bir otobüsün göçüğe düştüğü, arama kurtarma çalışmalarında 6 kişinin cesedine ulaşıldığı, 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişiden alınamadığı bildirildi.

Göçüğün nedeni ve kurbanların kimliklerinin tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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