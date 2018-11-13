Çin'de, Yolda Yürüyen Kadının Aniden Çöken Kaldırımın İçine Düşme Anı Kameralara Yansıdı
Çin'in Lanzhou kenti, Ruide caddesinde aniden çöken kaldırım bir kadını yuttu. Kaburgalarında kırık tespit edilen talihsiz kadının düşme anı anbean kameralara yansıdı.
Çin'in Lanzhou kenti, Ruide caddesinde aniden çöken kaldırım bir kadını yuttu. Çukura düşen kadının kurtarıldığı vekaburgalarında kırık oluştuğu olduğu ifade edilirken, kentte son dönemde benzer çöküntüler olduğu belirtildi.
YOLDA YÜRÜYEN KADIN ÇÖKEN KALDIRIMIN İÇİNDE KALDI
Çin'in Lanzhou kentinde meydana gelen korkunç olay kameraya yansıdı. 11 Kasım günü kayda geçen olayda kaldırım aniden çöktü. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın da açılan çukurun içine düştü. Çevrede bulunan kişilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
KABURGALARINDA KIRIK OLUŞTU
Yaklaşık 3 metre derinliğinde olduğu belirtilen çukura düşen kadının kaburgalarında iki kırık oluştuğu belirtildi. Bölgede görevli ekipler yaşanan kazanın sebebini araştırıyor.
İşte korku dolu o anlardan görüntüler;
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yer yarılsın da içine gir deyiminin anlatımlı şekli :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İyiki bu memlekette olmuyor şükran şükranCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kesin çin malıdırCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır