Çin'de, Yolda Yürüyen Kadının Aniden Çöken Kaldırımın İçine Düşme Anı Kameralara Yansıdı

Çin'in Lanzhou kenti, Ruide caddesinde aniden çöken kaldırım bir kadını yuttu. Çukura düşen kadının kurtarıldığı vekaburgalarında kırık oluştuğu olduğu ifade edilirken, kentte son dönemde benzer çöküntüler olduğu belirtildi.

YOLDA YÜRÜYEN KADIN ÇÖKEN KALDIRIMIN İÇİNDE KALDI

Çin'in Lanzhou kentinde meydana gelen korkunç olay kameraya yansıdı. 11 Kasım günü kayda geçen olayda kaldırım aniden çöktü. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın da açılan çukurun içine düştü. Çevrede bulunan kişilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

KABURGALARINDA KIRIK OLUŞTU

Yaklaşık 3 metre derinliğinde olduğu belirtilen çukura düşen kadının kaburgalarında iki kırık oluştuğu belirtildi. Bölgede görevli ekipler yaşanan kazanın sebebini araştırıyor.

İşte korku dolu o anlardan görüntüler;