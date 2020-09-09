Çin'de yolda bozulan araca kamyon çarptı; sürücü aracın tavanına uçtu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de yolda bozulan araca kamyon çarptı; sürücü aracın tavanına uçtu

Çin'de otoyolda otomobili bozulan sürücü, araçtan inerek motoru kontrol ettiği sırada bir kamyon, otomobile arkadan çarptı.

Çin'de yolda bozulan araca kamyon çarptı; sürücü aracın tavanına uçtu
09.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:51

Çin'de otoyolda otomobili bozulan sürücü, araçtan inerek motoru kontrol ettiği sırada bir kamyon, otomobile arkadan çarptı. O sırada aracın önünde bulunan sürücü, otomobilin tavanına uçtu. Kaza sonrası kamyonun da devrildiği görüldü.

Kaza, Çin'in Jiangsu bölgesindeki Nankin kentinde meydana geldi. Otoyolda aracı bozulan sürücü, durarak araçtan indi ve motoru kontrol etmek için aracın önüne geçti. O sırada hızla gelen bir kamyon, yolda duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne savrulan otomobil, sürücüye çarptı. Sürücü uçarak kendi otomobilinin tavanına düştü. Kamyonun ise kazanın etkisiyle savrulduğu ve devrildiği görüldü. Kazada sadece sürücünün yaralandığı aktarıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Çağatay Ulusoy
Spor Can Bartu Şenol Güneş Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli İzmir Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Çin'de yolda bozulan araca kamyon çarptı; sürücü aracın tavanına uçtu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 20:53:51. #1.15#
title