Çin'de yolda bozulan araca kamyon çarptı; sürücü aracın tavanına uçtu Çin'de otoyolda otomobili bozulan sürücü, araçtan inerek motoru kontrol ettiği sırada bir kamyon, otomobile arkadan çarptı.

Çin'de otoyolda otomobili bozulan sürücü, araçtan inerek motoru kontrol ettiği sırada bir kamyon, otomobile arkadan çarptı. O sırada aracın önünde bulunan sürücü, otomobilin tavanına uçtu. Kaza sonrası kamyonun da devrildiği görüldü.

Kaza, Çin'in Jiangsu bölgesindeki Nankin kentinde meydana geldi. Otoyolda aracı bozulan sürücü, durarak araçtan indi ve motoru kontrol etmek için aracın önüne geçti. O sırada hızla gelen bir kamyon, yolda duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne savrulan otomobil, sürücüye çarptı. Sürücü uçarak kendi otomobilinin tavanına düştü. Kamyonun ise kazanın etkisiyle savrulduğu ve devrildiği görüldü. Kazada sadece sürücünün yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: DHA