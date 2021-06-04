Çin'de yolcu treni demir yolu işçilerine çarptı: 9 ölü
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Çin'de yolcu treni demir yolu işçilerine çarptı: 9 ölü

Çin'de yolcu treni demir yolu işçilerine çarptı: 9 ölü
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Çin'in Gansu eyaletinde bir yolcu treninin, demir yolu işçilerine çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Gansu eyaletinde bir yolcu treninin, demir yolu işçilerine çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre tren, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'den Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'a giderken yerel saatle 05.19'da Gansu'nun Cinçang kentinde demir yolu işçilerine çarptı.

Edinilen ilk bilgiye göre işçiler, demir yoluna bakım saatleri içinde girdi ve yolcu treninin makinisti işçileri fark etmedi.

Kazada 9 işçi hayatını kaybetti.

Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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