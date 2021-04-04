Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü
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Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü

KUALA Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

KUALA Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.

Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.

Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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