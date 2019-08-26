Çin'de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 11 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 11 yaralı

Çin'in Guangdong eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

26.08.2019 12:24
Çin'de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 11 yaralı

Çin'in Guangdong eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


Çin'in Guangdong eyaletindeki Yangjiang kentinde gece saatlerinde 47 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. - GUANGDONG

Kaynak: İHA
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