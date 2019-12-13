Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü
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Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü

Çin'in Xiamen şehrinde yolda çökme meydana geldi.

13.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:08
Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü

Çin'in şehrinde yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki 3 otomobil açılan çukurun içine düştü.


Çin'in Xiamen şehrinde yolda meydana gelen çökme sonucu 3 otomobil çukurun içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu tamamen trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Yolda çökme tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, çökme anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıdı. - PEKİN

Kaynak: İHA
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