Çin'de yol çöktü: 21 araç çukura düştü Çin'in Siçuan bölgesinde bir caddenin ortası aniden çöktü.

Çin'in Siçuan bölgesinde bir caddenin ortası aniden çöktü. Caddede meydana gelen çukura 21 araç düştü, ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin devleti medyasında yayınlanan habere göre, caddenin ortasında yaklaşık 500 metrekarelik bir alan aniden çöktü. Yibin'deki Cuibai Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, 21 araç oluşan çukura düştü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili yetkililer araştırma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA