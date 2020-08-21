Çin'de yol çöktü: 21 araç çukura düştü
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Çin'de yol çöktü: 21 araç çukura düştü

Çin'in Siçuan bölgesinde bir caddenin ortası aniden çöktü.

Çin'de yol çöktü: 21 araç çukura düştü
21.08.2020 12:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:48

Çin'in Siçuan bölgesinde bir caddenin ortası aniden çöktü. Caddede meydana gelen çukura 21 araç düştü, ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin devleti medyasında yayınlanan habere göre, caddenin ortasında yaklaşık 500 metrekarelik bir alan aniden çöktü. Yibin'deki Cuibai Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, 21 araç oluşan çukura düştü.  Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili yetkililer araştırma yaptıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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