Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı - Haberler

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Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı

AA - Emre Aytekin - Güncel
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Çin'de yılın ilk ayında 30,87 milyon akıllı telefon satıldı

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de, yılın ilk ayında 30,87 milyon cihaz satıldığı bildirildi.

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı Çin'de, yılın ilk ayında 30,87 milyon cihaz satıldığı bildirildi.

Piyasa araştırma şirketi CINNO'nun yayımladığı rapora göre, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre binde 4, önceki aya göre ise yüzde 38,6 arttı.

En fazla satış yapan ilk 5 şirket arasında 4 Çinli üretici yer aldı.

Merkezi Guangcou'da bulunan BBK Electronics bünyesindeki iki şirket Oppo ve Vivo, 5,4 ve 5,2 milyon satışla ilk iki sırada yer alırken eskiden Huawei bünyesinde yer alan, merkezi Şıncın'da bulunan Honor, 5,2 milyon satışla onları izledi.

Oppo ve Vivo'nun satışları yıllık yüzde 21,2 ve yüzde 13,2 azalırken Honor, satışlarını yıllık bazda yüzde 242,9 arttırması dikkati çekti.

ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple, 5,1 milyon satışla Çin pazarında ilk 5'te yer alan tek yabancı üretici olurken satışları geçen yıla göre yüzde 11,4 arttırdı.

Merkezi Pekin'de bulunan Çinli üretici Xiaomi 4,4 milyon satışla beşinci sırada yer aldı. Şirketin satışları önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Huawei, Oppo, Güncel, Haberler

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