Çin'de yerel kaynaklı korona virüs vakası görülmedi
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Çin'de yerel kaynaklı korona virüs vakası görülmedi

Çin anakarasında dün yerel kaynaklı yeni korona virüsü vakası bildirilmezken, salgında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

25.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:25
Çin'de yerel kaynaklı korona virüs vakası görülmedi

Çin anakarasında dün yerel kaynaklı yeni korona virüsü vakası bildirilmezken, salgında 4 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yerel kaynaklı yeni korona virüsü (Covid-19) vakasına rastlanmadığını açıkladı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yurt dışı kaynaklı 47 yeni vakanın kayıtlara geçmesi sonucu ülkedeki dış kaynaklı vakaların toplam sayısının 474'e yükseldiği ifade edildi. Ülkede şu ana dek kayıtlara geçen toplam Covid-19 vakası sayısı ise 81 bin 218'e çıktı.

Çin anakarasında korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, ölümlerden 3'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde meydana geldiğini bildirdi. Böylece, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 281'e yükseldi.

Komisyon, dün 491 kişinin hastanelerden taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen toplam kişi sayısının 73 bin 650'ye ulaştığı bilgisini verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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