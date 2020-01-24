: Çin'de yeni yıla 'virüs' uyarısı

24.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:09

Yetkililer, 25 Ocak'ta kutlanacak Çin Yeni Yılı'na ilişkin vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etmeleri konusunda uyarı yapıldı. Öte yandan, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14 kişiden oluşan uzman ekibin kurulacağı ve söz konusu ekibin, virüsün önlenmesi ve virüsten korunmak için araştırma yapacağı belirtildi.

Çin, 31 Aralık'ta Wuhan kentinde ortaya çıkan koronovirüs (2019-nCoV) ile mücadele ediyor. Yetkililer, yarın kutlanacak olan Çin Yeni Yılı'nda vatandaşlara mümkün olduğunca az seyahat etme uyarısında bulundu. Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, virüsle mücadele için 14 uzmandan oluşan 'antivirüs' araştırma ekibinin kurulacağını açıkladı. Antivirüs araştırma ekibi, Ulusal Sağlık Komisyonu ve diğer departmanlarla birlikte başlatılan bakanlığın acil bilim teknolojisi projesinin bir parçası olarak hizmet verecek. Projenin, virüs izleme, virüs bulaşması, tespit yöntemleri, genom gelişimi ve aşı geliştirme dahil olmak üzere 10 araştırma hususunda bilim-teknik destek sunacağı belirtildi.

MASKELERE YOĞUN TALEP

Virüsten korunmaya ilişkin yetkililerin 'maske takın' tavsiyesinin ardından ülke çapında maskelere yoğun talep oluştu. İnsanlar, eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak maske satın aldı.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, koronovirüs (2019-nCoV) taşıdığı düşünülen kişilerin yerde hareketsiz yattıkları, özel koruma giysili sağlık ekiplerinin ise müdahale ettikleri görüldü. Hastanede tedavi altındaki hastaların özel odalardaki görüntülerinin yanı sıra, belirli bölgelerde karantina çadırlarının da kurulduğu görüldü.

Kaynak: DHA

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