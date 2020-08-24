HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çin'de yeni yapay zeka şirketleri yüzde 45 arttı

Çin merkezli şirket bilgilerine ilişkin hizmet veren veri teknolojisi şirketi Tianyancha'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde yapay zeka alanında iş yapmak üzere kurulan şirketlerin sayısında büyük artışlar oluyor.

Çin'de yeni yapay zeka şirketleri yüzde 45 arttı
24.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:16

Çin merkezli şirket bilgilerine ilişkin hizmet veren veri teknolojisi şirketi Tianyancha'nın açıkladığı verilere göre, ülke genelinde yapay zeka alanında iş yapmak üzere kurulan şirketlerin sayısında büyük artışlar oluyor.

Tianyancha'nın verilerine göre, yalnızca bu yılın içinde yapay zeka alanıyla ilişkili olarak kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.27 artışla 210 bine ulaştı.

Çin'deki yapay zeka şirketleri ve bu alandaki gelişmeler ilişkin öngörüler, yapay zeka piyasası büyüklüğünün 2024 yılında toplam 12.75 milyar dolara ulaşacağını gösteriyor.Tianyancha'nın verilerine göre, Çin genelinde teknoloji bazlı işler ile ilgili çalışan toplam 950 bin şirket bulunuyor.

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Güncel
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu 3. Sayfa
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Spor
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Magazin
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Dünya
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Murat Kurum Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Caner Erkin Eddie Newton Ronald Koeman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Çin'de yeni yapay zeka şirketleri yüzde 45 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 07:38:36. #1.14#
title