Çin'de yeni tip koronavirüs taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi

11.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:20

Çin'in kuzeybatısında Şaanşi eyaletinde yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) taşıyan hamile kadın, sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Şinhua'nın haberine göre, gebeliğinin 37. haftasında olan 33 yaşındaki kadın, dün Şian kentinde Ciaotong Üniversite Hastanesinde sezaryenle doğum yaptı.

Yapılan ilk testlerde koronavirüs taşımadığı saptanan, 2 kilo 730 gram ağırlığındaki kız bebeğin yenidoğan karantina merkezinde tutulduğu ve birkaç gün içinde yeniden testlerden geçirileceği belirtildi.

Anne ve bebeğin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı ise 7 bin 333'ünün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: AA