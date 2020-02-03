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Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi.

03.02.2020 08:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:03
Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. 2002-2003 yıllarında yine Çin'de görülen SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Dunya.com

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