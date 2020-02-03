Çin’de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 361’e yükseldi

03.02.2020 08:03 | Son Güncelleme: 03.02.2020 08:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. 2002-2003 yıllarında yine Çin'de görülen SARS'dan dolayı 349 kişi yaşamını yitirmişti.