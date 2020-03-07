Çin'de yeni tip koronavirüs hastalarının karantinada bulunduğu otel çöktü

07.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 23:44

Çin'in güneyindeki Fucien eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı otel çöktü.

Çüencou kentinde bulunan Şincia (Xinjia) Express Hotel'in çöktüğü sırada, otelde 70 civarında kişinin bulunduğu ve bunlardan 43'ünün kurtarıldığı bildirildi.

Ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Otelin yerel hükümet tarafından Kovid-19'un en yoğun şekilde görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıicang eyaletinin bazı bölgelerinden kente gelen ve Kovid-19 hastalarıyla temas eden kişiler için 17 Şubat'tan bu yana karantina merkezi olarak kullanıldığı aktarıldı.

İlk bulgulara göre, binanın çöküşü sırasında patlamalar duyulduğu kaydedilirken, otelin kolonlarının binanın ağırlığını taşıyamadığı da tahmin ediliyor.

Çin'de, Kovid-19 salgının son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla, insanlar Bahar Bayramı'yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları yerlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya alması tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Kovid-19'un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 olarak açıklanmıştı. Ancak bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiği Çin makamlarınca açıklanmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 72 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA