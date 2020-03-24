Çin'de yeni tespit edilen Kovid-19 vakaları yurt dışı kaynaklı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğunun yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğunun yurt dışından gelen kişilerde görüldüğü bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, son bir haftada ortaya çıkan 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde görüldü.

Komisyon, son 24 saatte tespit edilen 78 yeni vakanın 74'ünün yurt dışından seyahat eden kişiler olduğunu açıkladı.

Ülkede en son 15 Mart'ta yeni vakaların çoğunluğu ülke içinde ortaya çıkmıştı.

Salgını "ihraç eden" ülke konumundaki Çin'in vaka "ithal etmeye" başlaması dikkati çekti.

Yurt dışından Pekin'e gelen herkese test uygulanıp karantinaya alınacak

Yurt dışından gelen vakaların artması üzerine ülkenin birçok bölgesinde bu yolculara sıkı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Başkent Pekin'e uçuşlar testler için başka bölgelere yönelendirilirken, son 14 günde yurt dışından Çin'in diğer şehirlerinden aktarmayla Pekin'e gelmiş kişilerin zorunlu testten geçirilip karantina altına alınacağı bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar görülen toplam vaka sayısı 81 bin 171'e, can kaybı sayısı ise 3 bin 277'ye ulaştı.

Kaynak: AA