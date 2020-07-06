Çin'de Yeni Salgın Paniği: Bubonik Veba! Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs salgını bitmeden Çin'de yeni salgın bubonik veba ortaya çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs salgını bitmeden Çin'de yeni salgın bubonik veba ortaya çıktı. Vakanın rastlandığı şehir Bayannur'da 3. derece alarma geçildi. Detaylar haberimizde.

Çin'de Yeni Salgın Bubonik Veba Nedir?

Dünya genelinde koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde artmaya devam ederken Çin'de bubonik veba yeniden ortaya çıktı. Halk arasında "kara veba" veya "kara ölüm" olarak adlandırılan bu salgın, Ortaçağ'da Avrupa bölgesinde 50 milyon kişinin ölmesine neden olmuştu.

İnsanlık tarihinin en ölümsel salgınlarından bir tanesi olarak nitelendirilen bubonik vebanın Çin'de tekrar ortaya çıkması insanları endişelendirdi. Devlet haber ajansı Xinhua'da yayınlanan habere göre Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Bayannur kentinde yaşayan bir hastada bubonik veba belirtileri görüldü.

Bayannur yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu anda insanlar arasında bubonik veba salgınının yayılma riski bulunduğunu duyurdu. Yetkililer, vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ve olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmesi gerektiğini açıkladı.

Bubonik veba hastalığını taşıma ihtimali bulunan hayvanların bir süreliğine avlanması ve yenmesi yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenlerden insanlara bulaşabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde 24 saat içerisinde ölüme neden olabiliyor.

Çin'de Yeni Salgın Bubonik Veba Belirtileri Nelerdir?

Lenf bezlerinin şişmesine ve ağrımasına neden olan bubonik veba, yüksek ateş, titreme ve öksürük gibi belirtilere sahip. Bubonik veba tedavi edilmediği takdirde vücudun her yerine yayılıyor ve bunun sonucunda akciğer ve septisemik forma dönüşebiliyor.

Kaynak: Tamindir