Çin'de yeni koronavirüs nedeniyle can kaybı 259'a çıktı, şüpheli hasta sayısı 18 bin kişi
Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.
01.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:52
Çin'de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259'a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795'inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com