Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı
Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.
23.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:48
Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com