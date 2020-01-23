Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı
Haberler » Dünya » Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı - Haberler

Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı

Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.

23.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:48

Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri