: Çin'de yeni koronavirüs alarmı: Vuhan kentinde ulaşımı durdurma kararı

23.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:48

Çin devlet medyası, Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınını engellemek için kentten dışarı yapılan uçak ve tren seferlerinin askıya alındığını açıkladı.View on euronews

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