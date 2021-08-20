Çin'de yeni kişisel verileri koruma kanunu, müşteri verileri üzerindeki kontrolü artırıyor
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Çin'de yeni kişisel verileri koruma kanunu, müşteri verileri üzerindeki kontrolü artırıyor

Çin'de yeni kişisel verileri koruma kanunu, müşteri verileri üzerindeki kontrolü artırıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Çin'de onaylanan yeni kişisel verileri koruma kanunu uyarınca teknoloji şirketlerinin müşterilere ilişkin topladığı verilerdeki kamu kontrolünü sıkılaştırıyor.

Çin'de onaylanan yeni kişisel verileri koruma kanunu uyarınca teknoloji şirketlerinin müşterilere ilişkin topladığı verilerdeki kamu kontrolünü sıkılaştırıyor.

Şirketlerin verileri, müşteri bilgisi veya izni olmadan kötüye kullanmasını ve üçüncü taraflara satmasını engelleyen düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Kanun, şirketlerin hangi bilgileri toplayabileceğine ve bunların nasıl saklanması gerektiğine ilişkin standartlar belirleyerek, kamu otoritesinin denetimini güçlendiriyor.

Kanunun henüz tam metni yayımlanmasa da önceki taslaklarda, verilerin başka şirketlere satılabilmesi için müşteri izni gerektiren düzenlemeler yer almıştı.

Kanun, hükümetin verilere erişimini sınırlama konusuna dair bilgi içermiyor

Kişisel verileri koruma kanunu, müşteri verilerinin toplanmasını ve işlenmesini sınırlayan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile benzerlik gösteriyor. Ancak Batı ülkelerindeki kanunların aksine Çin'deki kanun, iktidar partisinin veya hükümetin kişisel verilere erişimini sınırlama konusuna dair bilgi içermiyor.

İktidardaki Komünist Parti daha önce çıkardığı anti-tekel yasası ve diğer düzenlemelerle teknoloji şirketleri üzerindeki kontrolü artıracağının sinyalini vermişti.

Yeni yasal düzenlemelerin ardından e-ticaret şirketi "Alibaba" ile sosyal medya ve oyun şirketi "Tencent" gibi firmaların hisse senedi fiyatları düşmüştü.

Nisanda Alibaba, rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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