Çin'de Yayınlanan iPhone 12 Reklamı Tepki Çekti
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Çin'de Yayınlanan iPhone 12 Reklamı Tepki Çekti

Çin'de Yayınlanan iPhone 12 Reklamı Tepki Çekti
Turkmmo - Haberler | Gamegar

iPhone'un Çinde'de yayınladığı bir reklamda telefon ile yüzebileceğiniz ve sağanak yağmurda görüşme yapılsa bile telefonun zarar görmeyeceği çağrışımı yaratılıyor.

iPhone'un Çinde'de yayınladığı bir reklamda telefon ile yüzebileceğiniz ve sağanak yağmurda görüşme yapılsa bile telefonun zarar görmeyeceği çağrışımı . Bu reklamın ardından Apple defalarca bir pazarlama hatası yapmakla veya kullanıcıları "su geçirmez" terimini kullanarak kasıtlı olarak yanıltmakla suçlanmaya başlandı.

Çin'de sağanak yağmurda duran ve kulağına tutan bir adamı gösteren başka bir reklam, eleştiri ve öfke patlamasına sebep oldu. Videonun alt yazısında ise sıçramalara ve suya karşı koruma olduğu için endişelenmenize gerek olmadığını gösteriyor.

Birkaç kullanıcı videonun muhteşem olduğunu söylese de akıllı telefonun böyle bir testten sonra hayatta kalacağına dair hiçbir garanti yok.

Belki yağmur iPhone 12'lere gerçekten zarar vermez ancak işin kilit noktası, Apple'ın hizmet politikalarının, garantinin suya batırma konusunda için geçerli olmadığını açıkça belirtmesidir. Bu durumda, su yalıtım reklamı tüketiciyi yanlış yönlendiriyor gibi görülüyor. Ayrıca şirket, günlük kullanımın daha az toz ve su geçirmezlik performansı sağladığını iddia ediyor.

Yani telefon üreticilerinin gerçek dışı su geçirmezlik reklamlarına aldanıp telefonunuzu suya sokar ve bozulmasına sebep olursanız ciddi bir miktar ödeyip tamir ettirmeye de hazır olmalısınız. Zaten böyle bir şeyi neden yapasınız ki?

Kaynak: Turkmmo

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