Çin'de Yaşlı Kadının İmdadına Polis Yetişti
- Çin'de yaşlı kadının imdadına polis yetiştiPEKİN - Çin'in Hubei vilayetinde yürüyen merdivenlere çıkmaya çalışırken takılan kadının imdadına polis yetişti.
- Çin'de yaşlı kadının imdadına polis yetişti
PEKİN - Çin'in Hubei vilayetinde yürüyen merdivenlere çıkmaya çalışırken takılan kadının imdadına polis yetişti.
Çin'in Hubei vilayetine bağlı Wuhan şehrinde polis yürüyen merdivene çıkmakta zorlanan kadının imdadına koştu. Wuhan şehrinde tren istasyonuna gelen yaşlı kadın yürüyen merdivenlerin girişinde takılıp kalıyor. Bunu gören polis bariyerlerden atlayarak yaşlı kadının imdadına yetişerek yürüyen merdivenleri rahatça çıkmasına yardım ediyor.
Kaynak: İHA