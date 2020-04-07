Çin'de Yasaklar Gevşetildi Çinliler Parkalara Akın Etti
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Çin'de Yasaklar Gevşetildi Çinliler Parkalara Akın Etti

- Çin'de yasaklar gevşetildi Çinliler parkalara akın etti Çin'de seyahat yasaklarının gevşetilmesinin ardından binlerce Çinli hafta sonu Anhui eyaletindeki Huangşan Dağ Parkı'na akın etti.

07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:33
Çin'de Yasaklar Gevşetildi Çinliler Parkalara Akın Etti

- Çin'de yasaklar gevşetildi Çinliler parkalara akın etti

PEKİN - Çin'de seyahat yasaklarının gevşetilmesinin ardından binlerce Çinli hafta sonu Anhui eyaletindeki Huangşan Dağ Parkı'na akın etti.

Çin'de korona virüs vakaları kapsamında alınan seyahat yasaklarının hafifletilmesinin ardından Çinliler park ve bahçelere akın etti. Yetkililerin salgının henüz son bulmadığı açıklamasına aldırış etmeyen binlerce kişi, Cumartesi günü Anhui eyaletindeki Huangşan Dağ Parkı'na akın etti. Sabahın erken saatlerinde maskeleriyle parka giden Çinliler, parkın günlük 20 bin kişilik kapasitesinin dolmasına neden oldu. Parkta çekilen görüntülerin ardından park yönetimi parkın ziyarete kapatıldığını açıkladı.

Çin'de korona salgınında sıfır ölüm, sıfır yerel vaka

Çin'de korona virüs salgınında 2 aydan uzun bir süre sonra ilk kez günlük bazda yeni can kaybı kayıtlara geçmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün yerel kaynaklı hiçbir korona virüs vakası tespit edilmezken, yurt dışı kaynaklı 32 vakanın görüldüğünü açıkladı. Böylelikle, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 983'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 740'a yükseldi. Çin'e yurt dışından gelen vakaların 277'sinin İngiltere, 139'unun ABD ve 88'inin İspanya kaynaklı olduğu belirtildi. Çin'de yeni korona virüsü salgınında dün can kaybı meydana gelmediği, salgında şu ana dek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 331'e çıktığı ifade edildi.

Komisyon, dün 30 yeni asemptomatik vaka tespit edildiği, bu türde toplam bin 33 vakanın bulunduğu bilgisini verdi. Komisyon, dün ülkedeki hastanelerden 89 kişinin taburcu edildiğini, şu ana dek taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 167'ye ulaştığını bildirdi.

Çin'de Yasaklar Gevşetildi Çinliler Parkalara Akın Etti

Kaynak: İHA

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Çin'de Yasaklar Gevşetildi Çinliler Parkalara Akın Etti
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