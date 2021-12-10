Çin'de yapılan yeni demiryolu Yuxi şehrini uluslararası lojistik merkezi yapacak

Çin devleti tarafından Yuxi- Laos arasında yapılan demiryolunun, Yuxi şehrini lojistik merkezi yapması bekleniyor.

Çin-Laos demiryolunun kısa süre önce faaliyete geçmesiyle, Çin'in Yunnan Eyaleti'ndeki Yuxi'nin güzergah boyunca önemli bir şehir olarak uluslararası bir lojistik merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Çin-Laos demiryolu, 422 kilometresi Laos'ta olmak üzere Yunnan Eyaletinin başkenti Kunming'den Laos'un başkenti Vientiane'ye kadar bin 35 kilometrelik uzunluğuyla iki şehir arasındaki seyahat süresini yaklaşık 10 saate indiriyor. Demiryolunun Yuxi, Yanhe, Eshan, Huanian ve Yuanjiang dahil olmak üzere Yuxi'de beş durağı var. Çin-Laos Demiryolu faaliyete geçerken, Yuxi, lojistik hizmetlerini Yanhe ve Güney yük treni istasyonlarından diğer sektörlerle birlikte genişletecek. Bu durum, şehrin Güney ve Güneydoğu Asya'ya genişleyerek ülke çapında hizmetler sağlayan uluslararası bir lojistik limanı olarak inşasını da destekleyecek.

Yunnan'ın orta kesiminde yer alan Yuxi, sadece önemli bir ulaşım merkezi olmakla kalmayıp, aynı zamanda eyaletin tütün, sebze, meyve ve çiçek üretimine de ev sahipliği yapmaktadır; sigara, madencilik ve metalürji, ekipman imalatı ve biyolojik tıp sektörlerinin de bir araya geldiği, dijital ekonomi için pilot bölge.Şehrin modern sektörel sistem geliştirme konusundaki sürekli çabası, lojistik sektörünün gelişmesine de katkıda bulunmuştur. 2020 yılında Yuxi'nin navlun hacmi 160 milyon tona ulaştı ve lojistik sektörü 63,2 milyar yuan yıllık gelir elde etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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