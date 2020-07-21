Çin'de Yangzı Nehri'nin debisi tehlikeli şekilde arttı
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Çin'de Yangzı Nehri'nin debisi tehlikeli şekilde arttı

Çin'de mevsimsel yağışlar nedeniyle ülkenin en uzun nehri Yangzı'nın debisi yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'de Yangzı Nehri'nin debisi tehlikeli şekilde arttı
21.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:38

Çin'de mevsimsel yağışlar nedeniyle ülkenin en uzun nehri Yangzı'nın debisi yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, nehrin geçtiği Hubey eyaletinin Vuhan şehrindeki Üç Vadi Barajı'nda saniyede geçen su miktarı hafta sonunda 61 bin metreküpe ulaştı.

Yetkililer debinin yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Nehir boyunca yer yer taşkınlar meydana gelirken, afet ekipler akarsu yatağını koruyabilmek için nehir kenarlarına helikopterlerle kayalar ve kum torbaları taşıdı.

Yangzı üzerindeki Poyang Gölü ve çevresindeki su seviyesi tehlikeli şekilde yükselirken, taşkınlar yerleşimlere ve tarımsal mahsule zarar verdi.

Çin'de geçen aydan bu yaşanan sel felaketlerinde 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Seller nedeniyle 24 eyalette 1,8 milyon insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar maddi kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

Her yıl muson mevsimindeki yağışlar nedeniyle sellerin meydana geldiği ülkede, taşkınların en yoğun olduğu 1998 yılında, büyük bölümü Yangzı Nehri havzasında yaşayan 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

6 bin 300 kilometrelik Yangzı Nehri Asya'nın en uzun, Nil ve Amazon'un ardından dünyanın uzunluk bakımından üçüncü nehri konumunda bulunuyor. Türkçede "Gök Irmak" olarak bilinen nehir, Tibet Platosu'ndan başlayıp Çin'in iç kesimlerini katederek Şanghay bölgesinde Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor.

Kaynak: AA

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