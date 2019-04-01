Çin'de Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılan 26 İtfaiyeci Öldü

Çin'in Siçuan eyaletindeki dağlık bölgede hafta sonu çıkan orman yangınıyla mücadele eden 26 itfaiyecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, itfaiyecilerin Liangşan bölgesinde 3 bin 800 metre yükseklikteki engebeli bir arazide çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını sürdürdüğü sırada rüzgarın aniden yön değiştirmesi sonucu bazı itfaiyecilerin mahsur kaldığı belirtildi.

Açıklamada, cumartesi çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 689 itfaiyecinin katıldığı ancak dün 30 kişi ile irtibatın kaybedildiği ifade edildi.

Tıbbi malzeme taşıyan 2 helikopterin olay yerine sevk edildiği vurgulanan açıklamada, kurtarma ekipleri tarafından kayıp itfaiyecilerden 26'sının cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer kayıp itfaiyeciler için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çin, son haftalarda ülkenin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Kaynak: AA