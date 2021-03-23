Çin'de yaklaşık 20 bin yıllık taş sanat eseri bulundu

Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde yaklaşık 20 bin yıl öncesine ait taş sanat eseri gün yüzüne çıkarıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Cilin'in Helong kentindeki inşaat alanında silindir biçimine sahip taş sanat eseri bulundu.

Cilin Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsünden uzman Şü Ting, sanat eserinin 53 santimetre uzunluğunda, 16,3 kilogram ağırlığında ve en geniş kısmının 16 santimetre çapında olduğunu belirtti.

Enstitüden bir başka uzman Cang Fuyou da eserin, üretildiği döneme ilişkin taşların yontulması konusunda kullanılan metotlara ışık tutacağını kaydetti.

Yaklaşık 20 bin yıl öncesine ait obsidyenden üretilen eser, üzerinde taş yontma tekniklerinin bıraktığı izleri taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı