Çin'de yaklaşık 2 bin yıllık mezarlık bulundu Çin'in orta kesiminde yaklaşık 2 bin yıllık mezarlık bulundu.

Çin'in orta kesiminde yaklaşık 2 bin yıllık mezarlık bulundu.

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesimindeki Şaanşi eyaletindeki Şian kentine bağlı Licia kasabasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda içinde Batı Han Hanedanlığı dönemine ait (Milattan Önce 202-Milattan Sonra 8) 27 mezarın bulunduğu bir mezarlık gün yüzüne çıkarıldı.

Arkeoloji ekibinin lideri Cu Lienhua, söz konusu antik mezarlıkta, mezarların yanı sıra aralarında bronz at arabaları, at koşum takımları, çömlekler, altın ve kemikten imal edilmiş aksesuarlarının bulunduğu 500'ü aşkın eser ile elbiselerde kullanılan 2 binden fazla yeşim taşı çıkarıldığını söyledi.

Cu Lienhua, dönemin yetkililerine ait olduğunu düşündüklerini mezarlıktan önemli bilgiler öğreneceklerini söyledi.

Kaynak: AA