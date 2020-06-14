Çin'de yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 18'e, yaralı sayısı 189'a yükseldi
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Çin'de yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 18'e, yaralı sayısı 189'a yükseldi

Çin'in Cıciang eyaletinde dün yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı 189'a çıktı.

Çin'de yakıt tankerindeki patlamada ölü sayısı 18'e, yaralı sayısı 189'a yükseldi
14.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:10

Çin'in Cıciang eyaletinde dün yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı 189'a çıktı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, eyaletin Vınling kentinin Lianşan kasabası yakınlarında Şınyang-Haykou otoyolunda dün yoldan çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinde patlama olduğu bildirildi.

Açıklamada, LNG tankerindeki patlama nedeniyle çevredeki bazı ev ve fabrika gibi binalarda hasar oluştuğu belirtildi.

Patlama sonucu ölenlerin sayısının 18'e, yaralananların sayısının ise 189'a çıktığı kaydedildi.

Çin basınında kazayla ilgili yayınlanan görüntülerde, göğe yükselen dev dumanlar ve patlamanın etkisiyle bazı kısımları yıkılan binalar yer alıyor.

Olayda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgeye 400'den fazla itfaiye personeli ve çok sayıda itfaiye aracı sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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