Çin'de Yakıt Tankeri Patladı

Çin'de park halindeki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama bölgede büyük korkuya neden oldu.

Olay Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Yulin kentinde Hengheng Endüstri Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlama büyük korkuya neden olurken, patlama sonrası yükselen alevler birçok yerden görüldü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri saatler süren çalışmalar neticesinde yangını söndürebildi.

Kaynak: DHA