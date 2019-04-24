Çin'de Yakıt Tankeri Patladı

Çin'de Yakıt Tankeri Patladı

Çin'de park halindeki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama bölgede büyük korkuya neden oldu.

Çin'de Yakıt Tankeri Patladı

Çin'de park halindeki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama bölgede büyük korkuya neden oldu.

Olay Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Yulin kentinde Hengheng Endüstri Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Patlama büyük korkuya neden olurken, patlama sonrası yükselen alevler birçok yerden görüldü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri saatler süren çalışmalar neticesinde yangını söndürebildi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et