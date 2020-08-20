Çin'de yakıt tankeri ile yük gemisi çarpıştı 3 kişi kurtarıldı, 14 kişi kayıp Çin'de yakıt tankeri ile yük gemisi çarpıştı 3 kişi kurtarıldı, 14 kişi kayıpÇin, (DHA)- Çin'de yakıt tankeri ile yük gemisi çarpıştı.

Çin'de yakıt tankeri ile yük gemisi çarpıştı 3 kişi kurtarıldı, 14 kişi kayıp

Çin, (DHA)- Çin'de yakıt tankeri ile yük gemisi çarpıştı. Çarpışma nedeniyle yangın çıktığı, 14 kişinin kayıp olduğu ve 3 kişinin de kurtarıldığı belirtildi.

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şanghay denizcilik yetkilileri, Yangtze Nehri'nin 1.5 deniz mili güneydoğusunda bir yakıt tankeri ve yük gemisinin çarpıştığını belirtti. Kaza sonucu 3 bin ton benzin taşıyan yakıt tankerinde yangın çıktığı ve kum ve çakıl taşıyan yük gemisinin de battığı ifade edildi. Olayda 14 kişinin kayıp olduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA