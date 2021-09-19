Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Çin'in Yunnan eyaletinde polis karakoluna giren 3 yabani fil görüntülendi.

- Çin'in Yunnan eyaletinde polis karakoluna giren 3 yabani fil görüntülendi.

Çin'in Yunan eyaletindeki Xishuangbanna bölgesinde 3 yabani fil bir polis karakoluna daldı. Sebze bahçelerine girerek karınlarını doyuran filler, bazı ağaçları da devirdi. Çevredekiler ise tahliye edildi. İki saati aşkın bir süre bölgede kalan filler, daha sonra yavaş yavaş doğal yaşam alanlarına döndü.

(İHA)

Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi

Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi

Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi

Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Akalın Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'de yabani filler polis karakoluna girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:30:58. #1.17#