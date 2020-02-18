Çin'de Vuhan Vuçang Hastanesinin başhekimi Kovid-19'dan öldü

18.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:30

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortaya çıktığı Vuhan kentinde mücadele eden Başhekim Liu Cıming, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

China Daily gazetesinin haberinde, Başhekim Liu Cıming'ın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölen sağlık personelinin sayısının 7'ye çıktığı, Liu'nun salgınla mücadele için tahsis edilen Vuhan Vuçang Hastanesinde çalıştığı ve sinir cerrahisi alanında ülkenin bilinen uzmanlarından olduğu belirtildi.

Ülkede cuma günü yapılan açıklamada, Kovid-19'a yakalanan sağlık personeli sayısı 1716 olarak verilmişti. Vuhan'a gönderilen sağlık personeli sayısı, askeri birliklerden katılanlar dahil 30 bini geçmişti.

Ölüm oranı yaşlılar, hastalar ve erkeklerde daha yüksek

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtildi.

Raporda, ülkede 11 Şubat'a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek Kovid-19'un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'si 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'i 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ü de 80 yaş ve üzerindekilerde kaydedildi.

Ölüm oranının Kovid-19'un dışında herhangi bir hastalığı bulunan kişilerde daha yüksek olduğuna dikkati çekilen raporda, bu oranın kalp hastalarında yüzde 22,7, diyabet hastalarında yüzde 19,7, kronik solunum yolu hastalığı çekenlerde yüzde 7,9, yüksek tansiyon hastalarında yüzde 30,7 olduğu vurgulandı.

Raporda, 11 Şubat'a kadar hastalıktan ölenlerin 653'ünün erkek, 370'inin kadın olduğunun altı çizildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan bir açıklamada Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1869'a yükseldiği, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436'ya çıktığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Kaynak: AA